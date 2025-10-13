Eski Büyükelçi Ruch: İsviçre, Tarafsızlık Güvenilirliğini Kaybetti

İsviçre'nin eski İsrail Büyükelçisi Jean-Daniel Ruch, ülkesinin İsrail'e verdiği desteğin tarafsızlık konusundaki güvenirliliğini kaybetmesine neden olduğunu belirterek, İsviçre'yi, bu alandaki yumuşak gücünü "daha iyi kullanamamakla" eleştirdi.

Ruch, İsviçre'deki kamu yayın kuruluşu SRF televizyonundaki Arena programına konuk oldu.

İsviçre'nin, İsrail'e verdiği destek nedeniyle tarafsızlık ilkesini yitirdiğini belirten Ruch, bu nedenle ülkesinin uluslararası alandaki güvenirliliğini kaybettiğini vurguladı.

Ruch, İsviçre'yi insani yardım ve tarafsızlık alanındaki yumuşak gücünü daha iyi kullanmamakla eleştirdi.

Eski Büyükelçi Ruch, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yönelik yardım fonlarının kesilmesi ve İsrail'e yönelik bazı destek politikaları nedeniyle İsviçre'nin "tarafsızlık konusundaki güvenilirliğini kaybettiğinin" altını çizdi.

Programın bir diğer katılımcısı İsviçre Halk Partisi (SVP) Milletvekili Benjamin Fischer de İsviçre'nin Gazze'den 20 yaralı çocuğu ülkeye getirmek yerine "yerinde yardım" sağlaması gerektiğini savundu.

Ruch, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi olarak da görev yapmıştı.