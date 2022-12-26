Eski Bursa Valisi Harput ve 36 sanığın yeniden yargılandığı davada savunmalar alınıyor

Bursa'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında, istinaf mahkemesince haklarında verilen bazı hükümler Yargıtay tarafından bozulan eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında olduğu 2'si firari 37 sanığın yeniden yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Bursa'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında, istinaf mahkemesince haklarında verilen bazı hükümler Yargıtay tarafından bozulan eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında olduğu 2'si firari 37 sanığın yeniden yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesindeki davanın duruşmasına, eski Bursa Valisi Harput, tutuksuz sanıklardan bazıları ve avukatları katıldı.

Savunma yapan sanık Feridun Kahraman, yapının en sevdiği şeyin paralı insanlar olduğunu, hayırsever bir aile olmaları nedeniyle de yapının hedefi haline geldiklerini iddia etti.

Geçmişte yaptığı her şeyi Allah rızası düşüncesiyle gerçekleştirdiğini ve sadece bu yapıya ait değil, farklı birçok dernek vasıtasıyla da yardımlarda bulunduğunu söyleyen Kahraman, "Ben bu yapının devleti bölüp parçalamayı hedefleyen bir yapı olduğunu bilmiyordum. Suç işleme veya bir terör örgütüne üye olma kastıyla hareket etmedim." diye konuştu.

Kahraman, etkin pişmanlık kapsamında bildiklerini anlattığını ifade ederek, beraatini istedi.

Hain olmadığını ileri süren ve beraatini talep eden Ali Fuat Er de "Ben ihanet etmedim. Ömrümü bu vatana millete hizmet etmekle geçirdim." ifadelerini kullandı.

Haklarındaki suçlamaları reddeden diğer bazı sanıklar da beraatlerini istedi.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

Dava süreci

Yerel mahkemenin kararının ardından Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinde görülen davada mahkeme heyeti, ilk derece mahkemesi tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl üçer ay hapse mahkum edilen Şahabettin Harput ve 18 sanığın cezalarının, alt sınırdan uzaklaşılarak 8 yıl dokuzar aya çıkarılmasına ve Harput'un adli kontrol şartının devamına karar vermişti. Heyet ayrıca, diğer sanıklardan bazılarının cezalarında da değişiklik yapılmasına hükmetmişti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, haklarında hüküm verilen 39 sanıktan 2'sinin kararını onamış, 2'si firari 37 sanık hakkındaki bazı kararları, istinaftaki yargılama sırasında mahkemeye başkanlık eden hakimin aynı zamanda sanıklarla ilgili sorgu hakimliği aşamasında da görev yapmasının yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle usulen bozmuştu.