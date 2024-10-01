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Eski Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Namık Yılmaz FETÖ Üyeliğinden Yakalandı

Eski Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Namık Yılmaz FETÖ Üyeliğinden Yakalandı
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FETÖPDY terör örgütüne üye olmak suçundan 7,5 yıl hapis cezası bulunan eski Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Namık Yılmaz, düzenlenen bir operasyonla yakalandı ve cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.

Bursa'da FETÖPDY terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Namık Yılmaz (57), düzenlenen operasyonla yakalandı.

Antalya 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 31 Temmuz 2019'da 'Silahlı suç örgütüne üye olma' suçlamasıyla yargılanan ve meslekten ihraç edilen eski Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Namık Yılmaz, FETÖPDY silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına örgüt üyesi olarak dahil olduğu gerekçesiyle 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezanın kesinleşmesinin ardından Namık Yılmaz için Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından Yılmaz'ın Nilüfer ilçesinde olduğu belirlendi. Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatın ardından ekipler, bu sabah Yılmaz'ın bulunduğu eve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Namık Yılmaz, emniyetteki ve savcılıktaki işlemlerinin ardından Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Haber Mehmet İNAN Kamera BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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