Üye Girişi
Haberler

Eski Bursa Cumhuriyet Başsavcısı FETÖ'den Yakalandı

Eski Bursa Cumhuriyet Başsavcısı FETÖ'den Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan 7,5 yıl hapis cezası bulunan eski Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Namık Yılmaz, düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.

BURSA'da FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Namık Yılmaz (57), düzenlenen operasyonla yakalandı.

Antalya 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 31 Temmuz 2019'da 'Silahlı suç örgütüne üye olma' suçlamasıyla yargılanan ve meslekten ihraç edilen eski Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Namık Yılmaz, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına örgüt üyesi olarak dahil olduğu gerekçesiyle 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezanın kesinleşmesinin ardından Namık Yılmaz için Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından Yılmaz'ın Nilüfer ilçesinde olduğu belirlendi. Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatın ardından ekipler, bu sabah Yılmaz'ın bulunduğu eve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Namık Yılmaz, emniyetteki ve savcılıktaki işlemlerinin ardından Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa Güncel Hukuk Terör Bursa

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek

"İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek"

 CHP'li vekiller, Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e girerken ayağa kalktı ancak alkışlamadı

CHP'li vekiller Erdoğan salona girince 5 yıl sonra bir ilke imza attı

 Yapıcıoğlu'ndan çok konuşulacak sözler: CHP'nin 6 okuna kaçakçılık da eklenir mi?

Yapıcıoğlu'ndan Özel'i küplere bindirecek sözler: CHP'nin 6 okuna bu da eklenir mi?
Hizbullah'tan, Tel Aviv'deki MOSSAD karargahına misilleme saldırısı

Hizbullah'tan MOSSAD karargahına misilleme saldırısı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gamze Türkmen VİDEOSU nerede yayınlandı? Kadir Ezildi Nişanlısı Gamze Türkmen videosu izleyenlerin (Söylemezsem Olmaz) yorumları ne? Vadedilmiş Topraklar ne demek? Vadedilmiş topraklar haritası! Uçak filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Uçak filmi ne zaman, nerede çekildi? 2 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, İkizler, Kova, Balık burcu yorumu! 2 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Batman'da hapşırma nöbeti yaşayan kadın ne oldu, iyileşti mi? Meclis Tv canlı izle! 1 Ekim Meclis'te 28. Dönem 3. Yasama yılı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış konuşmasında ne dedi? Eylül ayı enflasyonu kaç oldu? Eylül ayı enflasyonu açıklandı mı? ALES 3 BAŞVURUSU ne zaman? ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuru ekranı! TRT Spor yayın akışı 1 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Muhammed Ali El Hüseyni kimdir? Muhammed Ali El Hüseyni kaç yaşında, nereli? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 1 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });