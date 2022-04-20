Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula, devlet başkanlığı seçimleri için adaylığını duyurdu

BUENOS Eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Brezilya'da Ekim 2022'de düzenlenecek genel seçimlerde devlet başkanı adayı olacağını açıkladı.

Lula da Silva, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 7 Mayıs'ta seçimlerde aday olmak için ön başvuruda bulunacağını ve ardından Brezilya turuna çıkacağını duyurdu.

Yaptığı paylaşımda Lula da Silva, "Seçimlere katılmaya alışkınım. İyi bir hükümet geçmişimiz olduğuna inanıyorum. 7 Mayıs'ta ön başvuru lansmanı olacak ve sonrasında Brezilya turuna çıkmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Brezilya'da 2 Ekim 2022'de yapılması planlanan genel seçimlerde Lula da Silva'ya eski rakibi ve eski Sao Paulo Valisi Geraldo Alckmin'in eşlik edeceği tahmin ediliyor.

PoderData tarafından geçen hafta yapılan kamuoyu yoklamasında ekim ayındaki seçimler şimdi yapılsaydı, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yüzde 35, Lula da Silva'nın da yüzde 40 oranında oy alması öngörülmüştü.

Lula da Silva yaklaşık 580 gün hapiste kalmıştı

Brezilya'da 2003-2010 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürüten sol görüşlü Lula da Silva, pasif yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından mahkum olmuş, 7 Nisan 2018'de tutuklanarak ceza evine gönderilmiş ve 580 gün hapiste kaldıktan sonra 8 Kasım 2019'da tahliye olmuştu.

Mart 2021'de önce Lula da Silva yolsuzluk davalarından aldığı hükümler iptal edilerek seçimlere katılmasını önü açılmış, ardından da sonuncusu Mart 2022'de olmak üzere eski devlet başkanı hakkındaki yolsuzluk soruşturmaları iptal edilmişti.