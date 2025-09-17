Haberler

Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya Cilt Kanseri Teşhisi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya'nın eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'ya erken evre cilt kanseri teşhisi konuldu. Hapis cezasının ardından özel bir hastanede tedavi altına alınan Bolsonaro'nun sağlık durumu doktorları tarafından izleniyor.

Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya, erken evre cilt kanseri teşhisi konulduğu bildirildi.

Ulusal basında çıkan habere göre, darbe girişimi nedeniyle 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve halihazırda ev hapsinde bulunan Bolsonaro, rahatsızlığı üzerine başkent Brazilya'daki özel bir hastaneye götürüldü.

Gazetecilere açıklama yapan Bolsonaro'nun doktorlarından Claudio Birolini, 70 yaşındaki eski devlet başkanında, kalıcı anemi ve erken evre cilt kanseri tespit edildiğini açıkladı.

Birolini, Bolsonaro'nun bir günlük tedavisinin ardından taburcu edildiğini ve durumunun doktorlar tarafından kademeli olarak izleneceğini söyledi.

Bolsonaro'nun, evinde dinlendiğini kaydeden Birolini, "Kansızlık ve böbrek fonksiyonlarında bozulma olduğu için bir dizi test yapılacak. Şimdilik ilaç tedavisi uygulanıyor." ifadesini kullandı.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, 11 Eylül'de, eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu, 2022 seçimlerini kaybettikten sonra "demokratik düzeni ortadan kaldırmaya yönelik darbe planı kurmak" suçundan 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
Ali Koç'un Ahmet Metin Genç'e öfkesi dinmiyor: AK Parti bir şey yapmak zorunda

Ali Koç, Erdoğan'a çağrıda bulundu: Bir şey yapmak zorundasınız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam'da tarihi zirve! MİT Başkanı Kalın, Şara ile bir araya geldi

MİT Başkanı Kalın'dan Şara'ya net mesaj: Türkiye olarak biz hazırız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.