Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Brezilya'da federal polis, darbe girişimi nedeniyle 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu ev hapsindeyken gözaltına aldı. Bolsonaro'nun gözaltı kararı, Yüksek Mahkeme tarafından verildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Bolsonaro'nun Brezilya Yüksek Mahkemesinin talebi üzerine gözaltına alındığı bildirildi.

Bolsonaro'ya yakın isimlerden Andriely Cirino, Associated Press'e yaptığı açıklamada, Bolsonaro'nun başkent Brasilia'daki evinden alınarak federal polis karakoluna götürüldüğünü doğruladı.

Brezilya Federal Polisi ve Yüksek Mahkeme, gözaltı kararıyla ilgili başka bir bilgi paylaşmadı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Bolsonaro'nun, aldığı 27 yıllık hapis cezasına yönelik tüm itirazlarının reddedilmesinin ardından gelecek hafta içinde cezaevine girmesi bekleniyordu.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, 11 Eylül'de eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu 2022 seçimlerini kaybettikten sonra "demokratik düzeni ortadan kaldırmaya yönelik darbe planı kurmak suçundan" 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Mahkeme Bolsonaro'nun yanı sıra diğer 7 sanığa da 2 ila 26 yıl hapis cezaları vermişti.

Bolsonaro, aleyhindeki davaları ve verilen kararı, Brezilya'da demokratik kurumlara yönelik suçlamalarla hiçbir eski başkanın benzer şekilde mahkum edilmemesi nedeniyle "tarihi" olarak nitelendirdi.

Brezilya'daki olaylar

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu koltuğundan etmişti. Seçimleri kazanan Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri, önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, 8 Ocak 2023'te ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak, polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasını basmıştı.

Brezilya Federal Polisi, 26 Kasım 2024'te Bolsonaro'nun, Lula da Silva hükümetine yönelik planlanan darbe girişimine dahil olduğunu iddia etmiş, Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi de 26 Mart'ta savcılığın Bolsonaro dahil 7 kişi hakkında hazırladığı darbe girişimi iddianamesini oy birliğiyle kabul etmişti.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
