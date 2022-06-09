Eski Boydak Holding yöneticisinin eşinin FETÖ üyeliğinden yeniden yargılanmasına başlandı - Haberler

Eski Boydak Holding yöneticisinin eşinin FETÖ üyeliğinden yeniden yargılanmasına başlandı Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski Boydak Holding yöneticisi Şükrü Boydak'ın eşi Aliye Boydak'ın, Yargıtay'ın bozma ilamının ardından yeniden... Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski Boydak Holding yöneticisi Şükrü Boydak'ın eşi Aliye Boydak'ın, Yargıtay'ın bozma ilamının ardından yeniden yargılanmasına başlandı. 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Aliye Boydak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkeme başkanının Yargıtay'ın kararını okumasının ardından ifade veren sanık, bozma ilamına uyulmasını isteyerek, hakkındaki suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Olay FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Aliye Boydak, 28 Şubat 2018'de görülen karar duruşmasında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilmişti. İtiraz sonrası Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin kararı hukuka uygun bulmasının ardından sanık avukatları dosyayı Yargıtay'a taşımıştı. Sanık avukatlarının karara itirazını değerlendiren Yargıtay 3. Ceza Dairesi, soruşturmanın eksik yürütüldüğü gerekçesiyle bozma kararı vererek dosyayı yerel mahkemeye göndermişti. AA / Ramazan Kaya - Güncel Boydak Holding Yargıtay Güncel Haberler

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