Eski BM Filistin Raportörü Falk, Gazze Mahkemesinin nihai kararını açıklaması üzerine konuştu Açıklaması

Eski Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Raportörü Prof. Dr. Richard Falk, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim Gazze Mahkemesi'nin nihai kararının açıklanmasın ardından İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Filistinlileri öldürmeye devam ettiğini ve Gazze'deki soykırımın sürdüğünü vurgulayarak, İsrail ile Batılı destekçilerinin hesap vermesi, Filistinlilere adalet ve tazminat sağlanması gerektiğini söyledi.

Eski BM Filistin Raportörü Falk, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda düzenlenen "Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum"un son gününde karar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasının başında Falk, çabalarının sadece bugün Gazze topraklarında hayatta kalanlara değil, aynı zamanda dünyanın her yerindeki Filistinlilere ve özellikle de mülteci kamplarındaki Filistinlilere adandığını ifade ederek, "Mahkemenin girişimlerini, hayatını kaybedenlerin anısına ve hayatta kalanların mücadelesine, refahına ve zaferine adıyoruz." dedi.

Falk, ev sahibi İstanbul Üniversitesi, Gazze Mahkemesi Yürütme Komitesi, Danışma Politikası Konseyi, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan'a teşekkür etti.

Gazze Mahkemesi üyelerinin, tarihin karanlık döneminde adalet ışığını aramaya devam ederken bu açıklamayı yayınladığını belirten Falk, Gazze Mahkemesi'nin, bir asırlık sömürgecilik ve baskıdan kaynaklanan Filistin'deki soykırımın, dünya tarihinde bir dönüm noktası olduğunu kabul ettiğini söyledi.

Falk, "İsrailli faillerin ve onların Batılı destekçilerinin adaletten kaçmasına izin verilirse ve hayatta kalan Filistinliler anlamlı bir tazminat almadan ve nihayetinde siyonizm ve sömürgeciliğin insanlık dışı zincirlerinden tamamen kurtulmadan bırakılırsa dünya, tarihinin en kötü zulümlerinden birini onaylamış olacaktır." dedi.

Mahkemenin eğer sömürgecilik, apartheid ve soykırım ahlaki kırmızı çizgiler değilse kırmızı çizgi diye bir şeyin olmadığına vurgu yaptığını aktaran Falk, insanlık ailesinin her üyesinin Filistin adaletinde payı olduğunu belirtti.

Falk, Gazze Mahkemesinin, ABD'nin Vietnam'a saldırısının doruk noktasında kurulan "Russell Mahkemesi" ışığında bir halk mahkemesi olarak Kasım 2024'te İngiltere'nin başkenti Londra'da kurulduğunu anımsattı.

Mahkemenin bu sene mayısta Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da kamuya açık duruşmalar düzenleyerek, ilkelerini ve Filistin'de adalet arayışını ortaya koyan tarihi Saraybosna Bildirisi'ni kabul ettiğine dikkati çeken Falk, Gazze Mahkemesinin 2024'ten bu yana bilgi toplama, analiz, tanık beyanları, delil arşivleri yoluyla soykırımı sona erdirmek ve Filistin halkı için adaleti sağlamak amacıyla insanlığa eylem çağrısı faaliyetlerinde bulunduğunu söyledi.

"Soykırımın acımasızlığı, dünya genelindeki vicdanlı insanların zihninde sonsuza dek kazınmıştır"

Falk, "İstanbul'da düzenlenen bu toplantı, mahkeme üyeleri, tanıklar, hayatta kalanlar, uzmanlar ve uluslararası vicdan jürisini bir araya getirerek, İsrail rejiminin ve bu suçlara ortak olanların işlediği suçlar hakkında ahlaki bir yargıda bulunmak ve Filistin'de adalet arayışının bir sonraki aşamasına yön vermek amacıyla düzenlendi." dedi.

Gazze Mahkemesi üyelerinin vicdan jürisinin kararlarını memnuniyetle karşıladığını, ahlaki netliklerini takdir ettiğini ve bu kararların tam olarak uygulanması için mücadele etmeye kararlı olduğunu vurgulayan Falk, "Son iki yıldır süren soykırım, insanlığın vicdanını sarsmıştır. Bu soykırımın acımasızlığı, dünya genelindeki vicdanlı insanların zihninde sonsuza dek kazınmıştır ve kurbanlarının çığlıkları kulaklarımızda sonsuza dek yankılanacaktır. Hiçbirini unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Falk, faillerin kibir dolu soykırım tehditlerini ve beyanlarını, acımasız kahkahalarını ve işledikleri suçları alenen kutlamalarını unutmayacaklarını vurgulayarak, bunların hepsinin utanç arşivinde sonsuza dek kayıtlı kalacağını kaydetti.

"Filistinliler, Gazze'nin yeniden inşasını yönetmeli, İsrail ve işbirlikçileri ise tüm tazminatlardan sorumlu tutulmalıdır"

Falk, "Bugün dünyayı uyarıyoruz, Filistin'deki soykırım sona ermedi. İsrail rejimi, Batı tarafından sağlanan mermi ve bombalarla Gazze'de Filistinlileri öldürmeye devam ediyor. Hayatta kalanlara gıda ve ilaç ulaştırılmasını engellemeyi sürdürüyor. Hayatta kalanlar üzerinde yasa dışı abluka uygulamaya devam ediyor." dedi.

Gazze'de iki yıldır süren sistematik açlık, hastalık ve Gazze'nin tamamının zehirli kimyasallar ve patlayıcı maddelerle kirletilmesinin gelecek yıllarda da soykırım kurbanlarını artırmaya devam edeceğine dikkati çeken Falk, İsrail'in Gazze'nin yanı sıra Batı Şeria'da da yasa dışı faaliyetlerini genişlettiğini vurguladı.

Falk, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Filistinleri öldürmeye devam ettiğini belirterek, Filistin'in kendi kaderini tayin hakkını ihlal eden hükümleri reddettiklerini bildirdi.

Barış için önerilen planların, İsrail soykırımı ve apartheidine dokunulmazlık öngördüğünü ve "İsrail rejimini" normalleştirdiğini dile getiren Falk, "Filistinliler, Gazze'nin yeniden inşasını yönetmeli, İsrail ve işbirlikçileri ise tüm tazminatlardan sorumlu tutulmalıdır." diye konuştu.

Falk, "Fail ve işbirlikçilerin hesap vermesini, mağdur ve hayatta kalanlar için tazminat sağlanmasını, siyonist kolonizasyon, işgal ve apartheidin temel nedenlerine yönelik önlemler alınmasını, fail rejimin ve suçlarının normalleştirilmesine yönelik tüm çabaların reddedilmesini ve Filistin'in özgürlüğünü talep ediyoruz. Özetle, adalet talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Filistin halkı için adalet sağlama çabalarının artırılması çağrısında bulunan Falk, bunun, İsrail'i izole etme, normalleşmeyi reddetme, boykotlar, yatırımların geri çekilmesi, yaptırımlar ve askeri ambargoların uygulanmasıyla, yani "özgür Filistin" çağrılarının güçlendirilmesiyle mümkün olabileceğine dikkati çekti.