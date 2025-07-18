Eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

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Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Karaömeroğlu'nun otomobili başka bir araçla çarpışarak kaza yaptı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan eski Bitlis Valisi olan Mülkiye Başmüfettişi Erol Karaömeroğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sivas-Malatya kara yolunun Halep köprüsü mevkisinde önceki gün meydana gelen kazada ağır yaralanan Erol Karaömeroğlu, tedavi gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Karaömeroğlu'nun cenazesi, hastanenin morguna konuldu.

Kaza

Karaömeroğlu yönetimindeki 55 HN 055 plakalı otomobil, önceki gün Y.S. idaresindeki 58 NP 389 plakalı otomobille çarpışmış, kazada yaralanan eski Bitlis Valisi Karaömeroğlu ile eşi Filiz, oğlu Metehan Karaömeroğlu ve sürücü Y.S. kentteki hastanelere kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
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