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Eski Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Borç Afişine İlişkin Suç Duyurusunda Bulunacak

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Eski Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, yeni yönetim tarafından belediye binasına asılan borç afişine ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını ve tazminat davası açacaklarını açıkladı.

Eski Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, yeni yönetim tarafından belediye binasına asılan borç afişine ilişkin, "Atılan iftira için suç duyurusunda bulunuyoruz ve 3 kuruşluk tazminat davası açıyoruz." açıklamasını yaptı.

Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Hazıran'da asılan afişle belediyenin 3,5 milyar lira borcu olduğunun iddia edildiğini, kendisinin ise belediyeyi bu borcun belgelerini 24 saat içinde yayınlamaya davet ettiğini belirtti.

Davetinin üzerinden 240 saat geçmesine rağmen hiçbir belgenin sunulmadığına dikkati çeken Aydın, "Üstelik bu yalanınızı Beykoz'un her yerini bu iftira afişleriyle doldurarak devam ettirdiniz." ifadesini kullandı.

Hesap cetvelleri görsellerini eklediği bu paylaşımı hemşehrilerine cevap vermek adına yaptığını aktaran Aydın şöyle devam etti:

"Mevcut belediye başkanının imzasıyla sunulduğu mecliste CHP'li üyeler tarafından da kabul edilen kesin hesap cetvelini neden internet sitesine yüklemediniz? Birer sayfasını örnek olarak eklediğim Gelir ve Gider sayfalarında her bir kalemin kodu bulunmaktadır. Astığınız afişte yer alan 'Belediye Aleyhine Açılan Davalardan Doğan Borçlar' ve 'Gecikme Faizi' başlıklarıyla yazdığınız hayali borçların neden diğer kalemler gibi kodu bulunmamaktadır? Bu borç kalemleri kesin hesap cetvelinde olmadığı için mi? Meclis üyelerinizin de onayladığı kesin hesap cetvelinde yer almayan hayali bir şeyi neden borç gibi yazdınız? Beytaş'ın belediyeye olan borcunu neden hem Beytaş'ın hem belediyenin ayrı ayrı borcu varmış gibi iki kez hesapladınız? Fazladan 2 milyar TL'yi aşkın borç uydururken hadi bize iftira etmeye utanmadınız, milletten ve kendinizden de mi utanmadınız?"

Aydın, hukuki yollara başvuracaklarını belirterek, "Atılan iftira için suç duyurusunda bulunuyoruz ve 3 kuruşluk tazminat davası açıyoruz. 31 Mart itibarıyla Beykoz Belediyesinin borçlarını hukuken tescil ederek, vicdanlarda müfteri ve yalancı olan bu zihniyetin, hukuken de yalancı ve müfteri olarak ilan edilmesi için mücadelemize başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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