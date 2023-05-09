Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar hakim karşısına çıktı

Beşiktaş Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "irtikap" suçlarından yargılanan, aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 17 sanık, hakim karşısına çıktı.

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya sanık Murat Hazinedar, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada tutuklu sanık Hüseyin Avni Sipahi, tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanık Hüseyin Avni Sipahi, rüşvet iddialarını ve diğer iddiaların tamamını reddetti.

Sipahi, kendilerine karşı itibar suikastı yapılmak istendiğini düşündüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Vatansız değilim. Eşimi, çocuklarımı, bayrağımı bırakıp gidecek halim yok. Vakıflar kimseyi işe aldırmadı, vakfa kimseyi aldırmadım. Yapılan bağışların hepsini hayırseverlerin yaptığını düşünüyorum. Biz Allah'tan başka kimseden korkmayız. Doğru bildiğini yapıyor ve haksızlık yapmıyorsan korkacak bir şeyiniz yoktur. Ben Beşiktaş Belediyesinin imar danışmanıyım. Benim aşağıdakilere talimat verme, 'Şunu yapın-bunu yapmayın.' deme lüksüm yok. Kimseyi zorlamadım, yönlendirmedim, öyle bir sorumluluğum, yetkim, kastım da yoktur."

Hüseyin Avni Sipahi, tahliyesini ve beraatini talep etti.

"Kaçaklara izin vermeyerek rant kapısını kapattım"

Tutuklu sanık Murat Hazinedar ise "Sözde iddianame için savunma yapmayacağım. Hukuken çöp niteliğinde olan iddianameye karşı savunma yapmak, ona az da olsa meşruluk katar. Mahkemelerden ve bizi kirletenlerden hesap soracağım." diyerek, davanın siyasi bir kumpas davası olduğunu öne sürdü.

7 yıldır FETÖ ve PKK suçlamalarına maruz kaldığını ve hakkında düzenlenen MİT, MASAK raporlarının temiz çıktığını söyleyen Hazinedar, "Kaçaklara izin vermeyerek rant kapısını kapattım. Rahmetli İBB Başkanı Kadir Topbaş ve ekibiyle birlikte çalıştım. Kentin menfaati için çalıştım. Bankamatik memurluğuna izin vermedim. Hiç bankamatik çalışanımız olmadı. Mesai rantı ekonomisi vardı belediyede, bunları durdurdum. Şimdi belediye yeniden eski düzenine döndü." ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, savunmaların ve müşteki beyanlarının alınmaya devam edilmesi için duruşmayı yarına erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerince hazırlanan raporda, Beşiktaş Belediyesi çalışanlarının "irtikap" ve "rüşvet" suçlarını işlediği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu, bunun üzerine soruşturmaya başlandığına vurgu yapıldı.

İddianamede, "Başkan Murat Hazinedar'ın Beşiktaş Belediyesini bir şirket gibi yönettiği, Beşiktaş Belediyesine kendi eş ve dostlarını alarak aile şirketi statüsüne soktuğu, daha sonra aile şirketi statüsüne getirdiği belediyeyi halka hizmet etmekten çıkarıp ticarethane gibi işletmeye başladığı, halkın her başvurusunda işlem yapılmasını sağlamak için 'bağış' yatırılmasını zorunlu tuttuğu, bu durumun dosyada bulunan başvuru evrakları, müşteki beyanları, tanık beyanları, sanık Rifat Örnek ve Mehmet Uğur Şahin'in ikrara dayanan beyanları ve tape kayıtlarıyla sabit olduğu anlaşılmıştır." değerlendirmesine yer verildi.

Sanıklar hakkında istenen cezalar

İddianamede, Hazinedar'ın 8 kez "irtikap suçuna teşebbüs etmek"ten 20 yıldan 40 yıla kadar, 8 kez "irtikap" suçundan 40 yıldan 80 yıla kadar, 2 kez "rüşvet" suçundan 8 yıldan 24 yıla ve 5 kez "görevi kötüye kullanmak" suçundan 2,5 yıldan 10 yıla kadar olmak üzere toplamda 70 yıl 6 aydan 154 yıla kadar hapsi isteniyor.

Aynı suçlardan tutuklu sanıklardan eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi'nin 43,5 yıldan 96 yıla kadar, tutuksuz sanık eski Başkan Yardımcısı Rifat Örnek'in 29 yıldan 62 yıla kadar, tutuklu sanık Çetin Kırışgil'in de 10 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, diğer sanıklara 4 yıl ile 37 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası verilmesi talep ediliyor.