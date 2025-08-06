Eski Belediye Başkanı Selahattin Tonguç Hayatını Kaybetti

1) ESKİ BELEDİYE BAŞKANLARINDAN TONGUÇ HAYATINI KAYBETTİ (2)

BÜYÜKŞEHİR ÖNÜNDE TÖREN

Antalya'da 1973-1980 yılları arasında Antalya Belediye Başkanlığı yapan ve 84 yaşında yaşamını yitiren Selahattin Tonguç için Antalya Büyükşehir Belediyesi eski hizmet binası önünde tören düzenlendi. Tonguç için ilk tören, Karaalioğlu Parkı'nda bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi eski hizmet binası önünde düzenlendi. Törene; Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, ilçe belediye başkanları, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kumbul, Selahattin Tonguç'un ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

'TONGUÇ BAŞKANIN İZLERİ ANTALYA'DA YAŞAYACAK'

Başkan Vekili Büşra Özdemir, Selahattin Tonguç'un her zaman Antalyalıların kalbinde olduğunu söyleyerek, "Selahattin Tonguç, 1980 darbesiyle görevinden alınmış olabilir ancak halkın gönlündeki yeri hiçbir zaman alınamamıştır. Bugün Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak O'nun açtığı yolda yürümeye devam ediyoruz. Halkı önceleyen, kültürü yaşatan, çevreyi koruyan ve hesabı halka veren bir yerel yönetim anlayışını sürdürmekte kararlıyız. Bu şehir sizi unutmayacak Başkanım" dedi.

Belediye binasındaki törenin ardından Selahattin Tonguç için CHP Antalya İl Başkanlığı önünde bir tören gerçekleştirildi. Selahattin Tonguç'un cenazesi, ikindi namazını müteakip Andızlı Mezarlığı'nda defnedildi.