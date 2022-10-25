Eski BBP Mkyk Üyeleri Şahin ve Türkkanı Deva Partisi'ne Katıldı

Eski Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri Tahir Şahin ve Gökmen Türkkanı, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’ne katıldı.

Eski Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri Tahir Şahin ve Gökmen Türkkanı, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'ne katıldı.

Eski BBP MKYK üyeleri Tahir Şahin ve Gökmen Türkkanı, DEVA Partisi'ne katıldı. Şahin ve Türkkanı'na rozetleri, bugün parti genel merkezinde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan tarafından takıldı.

TAHİR ŞAHİN KİMDİR?

1979 İstanbul doğumlu, aslen Sinopludur. İlk, orta, lise ve lisans tahsilini İstanbul'da tamamlamıştır. Büyük Birlik Partisi'ndeki MKYK üyeliği görevinden istifa eden Şahin, iş insanıdır, evli ve iki çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

GÖKMEN TÜRKKANI KİMDİR?

1979 Kocaeli Gölcük doğumlu, aslen Kırşehirlidir. İlk, orta, lise ve ön lisans eğitimlerini Kocaeli'de tamamlamıştır. On iki yıl SEKA Kağıt Fabrikası ve dokuz yıl Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi'nde hizmet vermiş, ardından ticaret hayatına başlamıştır. Türkkanı, Büyük Birlik Partisi'ndeki MKYK üyeliği görevinden istifa etmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır.