Eski Başkan Joseph Kabila, Goma'ya Dönüş Yaptı

Eski Başkan Joseph Kabila, Goma'ya Dönüş Yaptı
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin eski Cumhurbaşkanı Joseph Kabila, 2 yıl süren siyasi sürgünün ardından Goma kentine döndü. M23 isyancı grubu Kabila'nın varışını duyururken, analistler bu dönüşün ülkedeki siyasi durumu etkileyeceğini belirtiyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) eski Cumhurbaşkanı Joseph Kabila, Güney Afrika'da 2 yıldır devam eden siyasi sürgünün ardından ülkenin doğusundaki Goma kentine döndü.

23 Mart Hareketi (M23) isimli isyancı grup, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Kabila'nın Goma'ya ulaştığını duyurdu.

M23 Sözcüsü Lawrence Kanyuka, X'teki paylaşımında, "KDC'nin eski Cumhurbaşkanı Joseph Kabila, Goma kentine ulaştı. Kurtarılmış bölgelerde keyifli bir konaklama geçirmesini diliyoruz." ifadesini kullandı.

Yerel basındaki haberlere göre, bağımsız analist Hubert Masomeko, Kabila'nın dönüşünün ülkedeki siyasi ve güvenlik krizinde yeni bir sayfa açabileceğini belirterek, "Kabila'nın Goma'ya gelişi siyasi bir karşı hamledir. Şu anda tutumunu kestirmek zor ancak zamanla kararları netleşecektir." değerlendirmesinde bulundu.

KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, selefi Kabila'yı uzun süredir M23 ile siyasi kanadı Kongo Nehri İttifakı'na (AFC) destek vermekle suçluyor.

Öte yandan, bazı yerel basın organlarında, Kabila'nın Nisan 2025'te Goma'ya döndüğü iddia edilmişti.

Joseph Kabila

Kabila, 2001'de babası eski Cumhurbaşkanı Laurent Desire Kabila'nın suikasta uğramasının ardından henüz 29 yaşındayken Cumhurbaşkanı olmuş, iki dönem üst üste seçim kazanarak görevini sürdürmüş ve 18 yıl boyunca ülkenin en güçlü siyasi figürü olarak kalmıştı.

Görev süresi 2016'da sona ermesine rağmen, seçimlerin güvenli bir şekilde yapılamayacağını öne sürerek iki yıl daha iktidarda kalan Kabila, Aralık 2018'de düzenlenen seçimlerle görevini mevcut Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'ye devretmişti.

Kabila, 2023'te siyasi sürgün nedeniyle Güney Afrika'ya gitmişti.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya - Güncel
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