Eski başbakanlardan Tansu Çiller, Deniz Baykal için taziye mesajı yayımladı Açıklaması

Eski başbakanlardan Tansu Çiller, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Çiller, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın vefatından büyük üzüntü duydum. Başbakanı olduğum, kendisinin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak yer aldığı 52. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinde birlikte görev yaptık. Özellikle Gümrük Birliği'nin uygulanmaya başlaması sürecinde Avrupa Birliği ile ilişkiler ve Avrupa Birliği'nin insan hakları ve özgürlükler alanındaki normlarının Türkiye'de uygulanması konularında uyum içerisinde bir çalışma yürüttük. Kendisi bir vatanseverdi. CHP'nin davasını tanımlamış, inanmış ve o ilkelere bağlı kalmıştır. Siyasetteki mücadele dolu yaşamı bundan sonraki nesillere ilham kaynağı olacaktır. Milletimizin başı sağ olsun."