Eski Başbakanlardan Çiller oyunu Sarıyer'de kullandı

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu Sarıyer'de kullandı.

Sarıyer'deki Yeniköy İlkokulu'na gelen Çiller, oy kullanacağı 2336 numaralı sandığın yer aldığı sınıfa girdi.

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Çiller, "Bütün partilerimiz uzun bir süredir, millete söylemek istedikleri her şeyi söylediler. Şimdi artık milletimizin konuşma zamanı ve milletimiz ne derse o olacaktır. O da demokrasimizin mührünü vuracaktır böylece. Her şeyin hayırlı olmasını diliyorum. Hem ülkemiz hem milletimiz hem bütün evren için." diye konuştu.