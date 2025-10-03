Eski Başbakan Abe Şinzo'nun Katil Zanlısının Yargılaması 2026'da Sona Erecek

Japonya'da 2022'de suikast sonucu hayatını kaybeden eski Başbakan Abe Şinzo'nun katil zanlısının yargılandığı davada kararın Ocak 2026'da açıklanacağı bildirildi.

Japonya'da 2012-2020 döneminde görev yapan ve "ülkenin en uzun süre görev yapan başbakanı" ünvanına sahip Abe'nin Temmuz 2022'de suikast sonucu hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor.

Jiji ajansının savcılık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Abe'nin katil zanlısı Yamagami Tetsuya'nın Nara Bölge Mahkemesindeki yargılaması 2026 başında sonuçlanacak.

Zanlı Yamagami'nin ilki 28 Ekim'de yapılacak ve 19 duruşmadan oluşacak yargılanma maratonu ocakta sona erecek. Karar duruşması, 21 Ocak 2026'da yapılacak.

Ne olmuştu?

Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Temmuz 2022'de partisinin Nara kentindeki açık hava etkinliğinde konuşma yaptığı sırada suikasta uğramış ve hayatını kaybetmişti.

Yamato-Saidaiji İstasyonu yakınında işlenen cinayetin zanlısı Yamagami Tetsuya, Birleşme Kilisesi'ne (FFWPU) destek veren mesajından dolayı Abe'ye kin beslediğini belirtmişti.

Şu an 45 yaşında olan Yamagami, sorgusunda annesinin söz konusu kiliseye bağış yaptığını ve bu bağışın ailesini iflas ettirdiğini savunmuştu.

"Manipülatif bağış topladığı ve üye edindiği" gerekçesiyle kilisenin feshedilmesi için ülke içinde açılan dava süreci kapsamında 2023'te yapılan tasfiye başvurusu Mart 2025'te karara bağlanmıştı. Mahkeme, Birleşme Kilisesi'nin feshedilmesine karar vermişti.

Karara göre FFWPU, "dini kuruluş" vasfını kaybederek vergi muafiyet hakkını yitirmişti. Buna karşın FFWPU, Japonya içindeki faaliyetlerini sürdürebiliyor.