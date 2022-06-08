Eski bakanlardan Tarhan Erdem, Bodrum'da hayatını kaybetti Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve CHP eski Genel Sekreteri Tarhan Erdem, Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında yaşamını yitirdi. Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve CHP eski Genel Sekreteri Tarhan Erdem, Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında yaşamını yitirdi. Bir süredir kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Erdem, durumunun ağırlaşması üzerine Ortakent Mahallesi'ndeki Acıbadem Bodrum Hastanesine kaldırıldı. Erdem, hastanenin yoğun bakım ünitesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Siyasetçi, araştırmacı, yazar Tarhan Erdem CHP'den 16. dönem İstanbul milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı. 1977'de kısa bir süre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevinde bulunan, 1999-2000 yıllarında CHP Genel Sekreterliği görevi de yapan Erdem'in cenazesinin İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi. AA / Ali Ballı - Güncel Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Varank Tarhan Erdem Bodrum Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Eski bakanlardan Tarhan Erdem, Bodrum'da hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.