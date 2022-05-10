Eski bakan Veysel Eroğlu'nun acı günü

Orman ve Su İşleri eski bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, yengesi Neriman Eroğlu'nun cenaze törenine katıldı.

Eroğlu, merhum amcası Mehmet Eroğlu'nun 96 yaşında vefat eden eşi Neriman Eroğlu'nun Paşa Camisi'ndeki cenaze törenine katıldı.

Neriman Eroğlu, burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kocatepe Asri Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Veysel Eroğlu ve ailesinin yanı sıra Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Genel Meclisi (İGM) Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, İGM üyeleri ve belediye meclisi üyeleri de katıldı.