Eski Bakan Mustafa Yılmaz'ın katılımıyla adını taşıyan okul açıldı

GAZİANTEP (Bültenler) - Törene Vali Davut Gül ile birlikte 18-22. Dönem Gaziantep Milletvekili ve 57. Hükümet Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, basın mensupları, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Vali Gül: "Gaziantep vefalı bir şehir dolayısıyla kendisine hizmet edenleri asla unutmaz"

Açılışta bir konuşma yapan Vali Davut Gül şunları kaydetti: "Gaziantep birlikte iş yapma kültürünün yüksek olduğu bir şehir ve her dönem bakanlarımız, siyasetçilerimiz bu şehrin gelişmesi için çok önemli katkılar sunuyor. Mustafa Yılmaz Bakanımızın 21 yıllık siyasi hayatı öncesinde bürokrasideki tecrübeleri, çalışmaları ile yaklaşık 10 yıllık iki bakanlık döneminde Gaziantep'in her karışında hizmeti bulunmaktadır.

Gaziantep vefalı bir şehir dolayısıyla kendisine hizmet edenleri asla unutmaz.Sayın Bakanımıza böyle bir düşüncemiz olduğunu ilettik; lütfedip kabul etti. Kendisine teşekkür ediyoruz. İnanıyorum ki bu okulda yetişecek çocuklar, yeni Mustafa Yılmazlar olacak ve vatana millete hizmet edecek çocuklar olacaklar."

Yılmaz: "Halkını seven, vatanını seven bir Vali"

Eski Bakan Mustafa Yılmaz ise: "21 yıl Milletvekilliği yaptım; 10 yıla yakın Bakanlık yaptım.Gaziantep'e az da olsa hizmetlerimin, sevgimin ne olduğunu gören Sayın Valim, bu okula adımın verilmesine vesile oldu.

Bu okul da inşallah Mustafa Yılmaz ismi ile yaşayacak. Çok büyük devlet adamları çıkacağına inanıyorum. Halkını seven, vatanını seven bir Vali olduğu için kendisine ve katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyorum, hayırlı olsun." dedi.

Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe: "Bugün 24 derslikli bu okulun açılışını yapmak üzere sizlerle birlikteyiz.Her alanda Gaziantep'e sesini duyuran, spor alanında, projeler ve kültürel alanlarda adından söz ettiren çok güzel çocuklar yetiştiriyoruz. Ülkeye hizmet eden devlet büyüklerimizin isimlerini okullarımıza veriyoruz. Bugün de saygıdeğer Bakanımızın ismini verdiğimiz bu okulda, teşriflerinden dolayı başta zat-ı aliniz olmak üzere tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyerek saygılarımı sunuyor ve okulumuzun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."dedi

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından okunan dualar eşliğinde kurdele kesilerek açılış yapıldı. Akabinde okul kütüphanesi, konferans salonu ve sınıflar gezildi. Vali Gül, Eski Bakan Yılmaz ve beraberindeki heyet öğretmenlerle bir araya geldi. Toplu fotoğraf çekiminin ardından açılış sona erdi.

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