Eski Bakan Moğultay, Vefatının 5'nci Yılında Mezarı Başında Anıldı

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve eski Adalet Bakanı Mehmet Moğultay, vefatının beşinci yılında Kartal Belediyesi'nin düzenlediği törenle mezarının başında anıldı.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, eski Adalet Bakanı, 18. 19. ve 20. dönem İstanbul Milletvekili Mehmet Moğultay,vefatının beşinci yılında; Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Anma törenine; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, merhum Mehmet Moğultay'ın eşi Ayşe Moğultay, oğlu Ulaş Moğultay ve ailesi; CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, CHP Maltepe İlçe Başkanı Ali Cengiz Erol, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, CHP Kartal İlçe Kadın Kolları Başkanı Birgül Karababa, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri dostları ve sevenleri katıldı.

Tören, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in konuşmasıyla başladı. Başkan Yüksel, Mehmet Moğultay ile ilgili düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

"Kıymetli Mehmet Moğultay'ın dostları, ailesi, sevenleri… Geçtiğimiz günlerde hep birlikte sayın bakanımızın bir belgesel çalışmasında onun yaşamını, ülkeye kattığı değerleri ve Kartallı oluşundan dolayı Kartal sevgisini, Kartallı dostlarıyla olan sohbetini, muhabbetini ve aynı zamanda bütün ülkeye yayılan devlet adamlığı kimliğini hep birlikte izlemiştik.

Bugün ölüm yıl dönümünde yine kabri başındayız. Başta bir Kartal sevdalısı, onun dışında bir devlet adamı olması nedeniyle Kartallıların ve sevenlerinin gönlünde her zaman yaşayacaktır. Kimin sorunu olsa koşan, derdiyle dertlenen, taraflı tarafsız Kartal'da birçok kişinin derdine koşan, aynı zamanda İstanbul'da ve Türkiye'de de birçok sorunla büyük mücadeleler göstererek çözümler üreten büyük devlet adamını, saygı ve minnetle anıyorum. Buraya gelen değerli ailesine ve kıymetli dostlarına teşekkür ediyorum. Böyle devlet adamlarının ülkemize hizmet etmesini temenni ediyorum."

Başkan Yüksel'den sonra söz alan CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah ise "Sevgili Moğultay ailesi. Bugün Sayın Moğultay'ın aramızdan ayrılışının beşinci yılı. Bizim örgütümüze ve Kartal'a çok büyük emeği geçmiş, gerçekten unutulmayacak mücadeleler vermiş bir büyüğümüz. Hiçbir zaman unutmayacağız kendisini. Moğultay aynı zamanda örgütün güvenilir bir limanıydı. Herkes o limana gidip sığınabilirdi. Ben minnetle anıyorum, ailesine de tekrar başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

Aile adına Mehmet Moğultay'ın oğlu Ulaş Moğultay da kısa bir konuşma yaptı. Ulaş Moğultay, "Babamı anmak için bizlerle olduğunuzdan dolayı teşekkür ederiz. Aynı zamanda Kartal Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Babam ömrünü bu millete adamış örnek bir hukukçu ve örnek bir devlet adamıydı. Her zaman, önce ülkesini düşünerek çalıştı ve bu ülke için hizmet etti. Mekanı cennet olsun, ışıklar içinde uyusun, teşekkür ediyorum" dedi.

Dualar ile devam eden anma töreni, Mehmet Moğultay'ın mezarına kırmızı karanfillerin bırakılması ile sona erdi.

ANKA / Güncel