Eski Bakan Bahattin Alagöz'ün katılımıyla adını taşıyan okul açıldı

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (Bültenler) - Törene Vali Davut Gül ile birlikte 19. Dönem Gaziantep Milletvekili ve 50. Hükümet Devlet Bakanı Bahattin Alagöz, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Sait Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep İl Başkanı Mehmet Neşet Uçar, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende bir konuşma yapan Vali Davut Gül, Gaziantep'in birlikte iş yapma kültürünün yüksek olduğu bir şehir, Gaziantep modelinin olduğu, insanların birbirini sevdiği bir şehir ve vefalı bir şehir olduğunu vurgulayarak Gaziantep'in her döneminde,her siyasetçilerinin ve fırsat bulup aktif görev verilen Bakanlarının başta olmak üzere milletvekillerinin Gaziantep'in gelişmesine çok önemli katkılar sunduklarını vurguladı. Vali Davut Gül, sözlerine şöyle devam etti: "İnanıyorum ki bundan sonra da bu katkılar devam edecek. Gaziantep'te biri üreterek, biri çalışarak katkı sunuyor. Biri Ankara'da şehrin meselelerinin ucundan tutarak katkı sunuyor ama her biri Gaziantep'in hep bir adım daha ileri gitmesini sağlıyor. Biz de geçmişten bugüne kadar görev yapmış bütün bakanlarımızın hiçbir ayrım gütmeden isimlerinin yaşatılmasını arzuladık. Sebebi de şu: Çocuklarımızın önlerinde bir rol model olsun. Bir vefa duygusu olsun. Gaziantep kendi değerlerine sahip çıksın. İnanıyorum ki hiç birinin buna ihtiyacı yok. Bizler teklif ettik, lütfettiler kabul ettiler. Ama bunun şehre çok önemli katkılar sunacağına inanıyorum.

Vali Gül: "6200 derslik yaparak tekli eğitime geçeceğiz"

Gaziantep'te son 3 yıl içerisinde 4500 derslik yapıldığını ifade eden Vali Gül, şu anda inşaatı devam eden, yatırım programında olan, planlanan ve ödeneği hazır halde bulunan derslik sayısının ise 6200 olduğunu söyleyerek şunları kaydetti: "Bu şu anlama geliyor, yaklaşık 80 yılda yapılan derslik sayısından fazla dersliği biz yeniden yapacağız. Sonuçta şu olacak, tekli eğitime geçeceğiz. Sizin yaşadığınız, bizim yaşadığımız, burada bir çok yaşı ileri olan hemşerilerimizin yaşadığı, aynı derslikte 2 ,3 ya da 4 sınıfın eğitim gördüğü ya da ikili eğitim gördüğü sistem ortadan kalkacak. İnanıyorum ki, gerek hayırseverlerin katkısıyla gerek ülkemizin gelişmesiyle yapılan okullar sadece okul olarak yapılmıyor. Eskiden 10 derslik denince 10 tane sınıf vardı. Burası 35 derslik, aslında atölyeleri, kütüphaneleri, konferans salonu, buna benzer donatıları saysak burası 45 derslikli bir okul haline geliyor. Gaziantep'in bugünü dünden daha iyi, yarını da bugünden daha iyi olacak. Sayın Bakanım sizin "öğrencilerin sevilmesi" tavsiyeniz çok önemli. Sadece öğrencilerin değil, aile olarak çocuklarımızın sevilmesi, onlara olabildiğince imkan sunulması, bizim yapamadıklarımızı onların yapmasını sağlayacaktır. Bu vesile ile okulumuzun hayırlı olmasını diliyor, katılımınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum."

Bakan Alagöz: " 90-100 kişi tek öğretmenle okutulduğumuz zamanlardan bu güzel günlere geldik"

19. Dönem Gaziantep Milletvekili ve 50. Hükümet Dönemi Devlet Bakanı Bahattin Alagöz ise konuşmasına okulun yapılışında ve ülkemize kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı ve bütün devlet büyüklerine sonsuza kadar teşekkür ettiğini ve saygıyla andığını ifade ederek başladı. Bakan Alagöz, "Bu okula adımın verilmesinde katkı sunan başta Sayın Valimiz Davut Gül ve çalışma arkadaşları olmak üzere bütün siyasi parti yöneticilerine ve Gaziantep halkına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güzel okulu görünce aklıma 1950'li yıllarda okumuş olduğum, bitirmiş olduğum Gaziantepimizin Nizip İlçesi Günaltı Köyü ilkokulu aklıma geldi. Biz o yıllarda bir derslikte 5 sınıf bir arada 90-100 kişilik öğrenci grubu yalnız bir öğretmen tarafından eğitimle okutulduk. Bu okullarda ısınmak için yakıtımız da zeytin kütükleri ve fıstık dallarıydı. İşte o günlerden bu güzel günlere geldik. Ne mutlu sizlere. Ne mutlu bizlere. Bu ülkenin kuruluşundan bugüne kadar bu ülkenin kalkınmasında emeği olan Cumhuriyetimizin Kurucusu, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm devlet büyüklerine sonsuz derecede saygı sunuyorum. Hayatlarını kaybetmiş olanları rahmetle, hayatta olanları minnetle anıyorum. Öğretmenlerimize, uyguladıklarını bildiğim halde, bir hususu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Saygıdeğer öğretmenlerim, öğrencilerinizi seviniz ve sevgiyi öğretiniz. Sevgi üretmektir, sevgisiz hiçbir şey olmaz. Son söz olarak bu okulumuzun öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm Gazi Şehrimize ve Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de konuşmasında okulun 35 derslikli 2021 yılı yapımı olduğu ve bu yıl hizmete alındığı bilgisini vererek şunları kaydetti: "Devlet büyüklerimiz ve Gaziantepimize büyük katkıları olan büyüklerimize Saygıdeğer Valimizin talimatıyla, hizmet sunan bakanlarımızın isimlerini veriyoruz. Bugün iki güzelliği bir arada yaşayacağız, hem okulumuzu açıyoruz hem de ismini değiştiriyoruz. Saygıdeğer Bakanımızın isminin ve okulumuzun açılışının Gaziantepimize, çocuklarımıza mahallemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Açılış kurdelesinin kesilmesi ve konuşmaların ardından okulun konferans salonu, kütüphanesi ve sınıfları gezildi. Akabinde Vali Davut Gül, Bakan Alagöz ve beraberlerindeki heyet öğretmenlerle bir araya geldi. Toplu fotoğraf çekiminin ardından açılış sona erdi.

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