ESKİ BAKAN ALAGÖZ'ÜN İSMİ GAZİANTEP'TEKİ İLKOKULA VERİLDİ

GAZİANTEP (DHA) - ESKİ Devlet Bakanı Bahattin Alagöz'ün ismi Fıstıklık Mahallesi'nde hizmete giren ilkokula verildi.

19'uncu dönem Gaziantep Milletvekili ve 50'inci Hükümet Devlet Bakanı olarak görev yapan Bahattin Alagöz'ün ismi Gaziantep'te yapımı tamamlanan 35 derslikli ilkokula verildi.

Okulun açılışı için düzenlenen törene; Bahattin Alagöz'ün yanı sıra, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Vali Gül, Gaziantep'in her döneminde, her siyasetçilerinin ve fırsat bulup aktif görev verilen bakanlarının Gaziantep'in gelişmesine çok önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Vali Davut Gül, Gaziantep'te son 3 yıl içerisinde 4 bin 500 derslik yapıldığını ve şu anda inşaatı devam eden derslik sayısının ise 6 bin 200 olduğunu söyleyerek, 'İnanıyorum ki bundan sonra da bu katkılar devam edecek. Gaziantep'te biri üreterek, biri çalışarak katkı sunuyor. Gaziantep'te önemli eğitim yatırımları var. Yaklaşık 80 yılda yapılan derslik sayısından fazla dersliği biz yeniden yapacağız. Sonuçta şu olacak, tekli eğitime geçeceğiz. Sizin yaşadığınız, bizim yaşadığımız, burada birçok yaşı ileri olan hemşerilerimizin yaşadığı, aynı derslikte 2, 3 ya da 4 sınıfın eğitim gördüğü ya da ikili eğitim gördüğü sistem ortadan kalkacak. İnanıyorum ki, gerek hayırseverlerin katkısıyla gerek ülkemizin gelişmesiyle yapılan okullar sadece okul olarak yapılmıyor"dedi.

Eski Bakan Bahattin Alagöz ise, isminin bir eğitim yuvasında yaşayacak olmasından dolayı gururlandığını söyleyerek, şöyle dedi:

'Bu güzel okulu görünce aklıma 1950'li yıllarda okumuş olduğum, bitirmiş olduğum Nizip İlçesi Günaltı Köyü ilkokulu aklıma geldi. Biz o yıllarda bir derslikte 5 sınıf bir arada 90-100 kişilik öğrenci grubu yalnız bir öğretmen tarafından eğitimle okutulduk. Bu okullarda ısınmak için yakıtımız da zeytin kütükleri ve fıstık dallarıydı. İşte o günlerden bu güzel günlere geldik. Ne mutlu sizlere. Ne mutlu bizlere. Öğretmenlerimize, uyguladıklarını bildiğim halde, bir hususu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Saygıdeğer öğretmenlerim, öğrencilerinizi seviniz ve sevgiyi öğretiniz"diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Gül ve beraberindekiler, açılışı yapılan okulu ziyaret etti.