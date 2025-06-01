Eski Azerbaycan Muaythai Federasyonu Başkanı Araz Musyev Bıçaklı Saldırıya Uğradı

Eski Azerbaycan Muaythai Federasyonu Başkanı Araz Musyev Bıçaklı Saldırıya Uğradı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da düzenlenen Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda eski Azerbaycan Muaythai Federasyonu Başkanı Araz Musyev, bıçaklı saldırıya uğradı. Olayla ilgili 6 şüpheli tutuklandı.

? Eski Azerbaycan Muaythai Federasyonu Başkanı Araz Musyev'in bıçaklı saldırıya uğraması olayında 6 şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda, Azerbaycan heyetinde bulunan eski başkan Araz Musyev'in müsabaka salonunun kapısında bıçaklı saldırıya uğraması üzerine başlatılan çalışmalar sonucunda, Özbekistan vatandaşları A.R, K.K, E.B. ile Azerbaycan vatandaşları A.H, M.İ.G, F.B, R.S, ve V.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerden A.R. ve K.K, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.H, E.B, M.İ.G, F.B, R.S, ve V.A. nöbetçi hakimlikçe "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Olay

Antalya'da düzenlenen Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası sırasında 28 Mayıs'ta Azerbaycan heyetinde bulunan eski Başkan Araz Musyev, müsabaka alanı dışında bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Karın ve boğazından 2 bıçak darbesi alan Musyev, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Güncel
Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de korkutan deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Akıllı ilaçları Türkiye'de üretelim' talimatı

Erdoğan talimatı verdi! Binlerce kişinin mağduriyeti son bulacak
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken 'Filistin'e özgürlük' diye bağırdı

Kafese sıkıştırdığı İsrailli rakibini döverken aynı cümleyi tekrarladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İntihar eden Nur Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Asıl mesele Ahmet

İntihar eden Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Cenazeme gelmesin
İsrail yardım noktalarına ulaşmak isteyen sivilleri vurdu! 30 kişi hayatını kaybetti

Tek istekleri yardım noktasına ulaşmaktı! 30'unu birden katlettiler
Galatasaray'dan gönderilen Ziyech yeni kulübünden de 4 ayda yollandı

Galatasaray'dan gönderilen yıldız ismi yeni takımı da 4 ayda kovdu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Rıza Çalımbay Sivasspor'u bekleyen tehlikeyi açıkladı

Küme düşen Sivasspor'u bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ'dan Ali Koç'a çağrı: Taraftarımın yanındayım

Güzel şarkıcı artık dayanamadı! Ali Koç'a böyle seslendi
Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu

Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Merak edilen soruya Bakan Tekin'den yanıt

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Merak edilen soruya yanıt
Milyonlarca sürücünün ehliyeti tehlikede

Milyonlarca sürücüye kötü haber! Ehliyetleri iptal edilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.