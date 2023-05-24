Eski Avustralya Başbakanı Morrison 'Mecliste Yerli Sesi' referandumuna karşı çıktı

Avustralya'da bu yılın son çeyreğinde düzenlenmesi öngörülen "Mecliste Yerli Sesi" referandumuna, eski Başbakan Scott Morrison'dan "anayasal risk" oluşturduğu gerekçesiyle itiraz geldi.

Avustralya Associated Press'in haberine göre, Morrison, mecliste yaptığı konuşmada, referandum teklifinin "iyi tanımlanmadığını" ve "anayasal risk" oluşturduğunu söyledi.

Morrison, "Mecliste Yerli Sesi" ile anayasal tanınma konusunun birbirine karıştırılmasının yanlış olduğunu belirterek "Yerli Avustralyalıların anayasal olarak tanınmasını sağlamak için anayasada söz hakkının yer alması gerekli değildir." dedi.

Söz konusu değişikliğin, hükümetin ve yürütmenin işleyişinde gereksiz riskler oluşturacağına ve yerli halk ile yerli olmayan halk arasındaki uçurumu kapatmada başarılı olamayacağını ileri süren Morrison şunları kaydetti:

"Hükümetin önerdiği şekilde anayasayı kalıcı olarak değiştirmek ne yazık ki Avustralya'daki pek çok yerli topluluğun yaşadığı umutsuz koşulları değiştirmeyecektir. Teklifin umudunun bu olduğunu biliyorum. Umut iyi bir şeydir ancak hayal kırıklığı umutları ezecektir. Hükümet, önerisini devam ettirdiği takdirde hayal kırıklığı ortaya çıkacaktır."

Avustralya İşçi Partisi milletvekili Marion Scrymgour ise "Mecliste Yerli Sesi" referandumunun siyasi bir kampanya olmadığını belirterek "Halkımıza gerçek bir söz hakkı vermek ve bu ülkenin kurucu belgesinde var olan bir yanlışı düzeltmek için çalışıyoruz." diye konuştu.

Scrymgour, söz konusu anayasa değişikliğini, ülkenin etnik olarak bölünmesine sebep olacağını iddia ederek eleştirenleri kınadı.

Avustralya hükümeti, 30 Mart'ta "Mecliste Yerli Sesi" referandumuna ilişkin tasarıyı parlamentonun alt kanadına sunmuştu.

Ekim-aralık aylarında yapılması planlanan referandum kabul edilirse Avustralya anayasasında yerli halklar lehine değişikliklere gidilecek.

"Mecliste Yerli Sesi" referandumu, Avustralya'daki yerli halkların hayatlarını etkileyen yasalar ve politikalar hakkında hükümetin her kademesine doğrudan tavsiyelerde bulunmalarına imkan tanımayı amaçlıyor.