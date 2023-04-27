Eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da bir iş merkezinde uğradığı silahlı saldırı sonucu 73 yaşında hayatını kaybeden eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili Mehmet Aypek'in cenazesi toprağa verildi.

Ankara'da bir iş merkezinde uğradığı silahlı saldırı sonucu 73 yaşında hayatını kaybeden eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili Mehmet Aypek'in cenazesi toprağa verildi.

Otopsi işlemleri tamamlanan Aypek için Gölbaşı ilçesinin Akörençarsak Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı.

Namaza, Aypek'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Çiftçi, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran katıldı.

Aypek'in cenazesi daha sonra mahalledeki aile mezarlığına defnedildi.

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki iş merkezinde koruması ve şoförü olan Halil G'nin tabancayla ateş açması sonrası yaralanan Mehmet Aypek, sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak kaldırıldığı 100. Yıl Hastanesi'nde 25 Nisan'da hayatını kaybetmişti.