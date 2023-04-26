ESKİ ATO BAŞKANVEKİLİ AYPEK KORUMASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

ESKİ Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili Mehmet Aypek, Ankara'da bir plazada bulunan ofisinde, yakın koruması tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde bir plazada meydana geldi. Eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek, plazanın girişinde bulunan ofisinde koruması Halil G. tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Plaza yakınlarında bulunan Yunus polisleri, silah sesi sonrası plazaya gelerek zanlı Halil G.'yi silahıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Saldırıda ağır yaralanan Aypek ise olay yerine 200 metre mesafede bulunan 100'üncü Yıl Hastanesi'ne kaldırıldı. Aypek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Aypek'in yaşamını yitirdiği öğrenen yakınları ve sevenleri hastaneye akın ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.