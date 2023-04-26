Eski ATO Başkanvekili Aypek'in katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir iş merkezinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili Mehmet Aypek'in katil zanlısı Gani G, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan Gani G, yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirilerek Ankara Adliyesi'ne götürüldü.

İfadesinde, Aypek ile imzaladığı bir senet nedeniyle aralarında alacak verecek anlaşmazlığı olduğunu, bunu konuşmak için yanına gittiğinde Aypek'in kendisine silah çektiğini iddia eden Gani G'nin, çıkan arbedede silahı alarak Aypek'i vurduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

73 yaşındaki Mehmet Aypek'in koruması ve şoförü olduğu öğrenilen Gani G, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde bulunan bir iş merkezinde dün akşam saatlerinde Aypek'i tabancayla yaralamış, iş merkezi civarında bulunan ve silah seslerini duyan yunus ekiplerince olayda kullandığı silahla yakalanmıştı.

Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak 100. Yıl Hastanesi'ne kaldırılan Aypek, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.