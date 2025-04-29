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Eski Askeri Okul Öğrencisine FETÖ Üyeliğinden 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

Eski Askeri Okul Öğrencisine FETÖ Üyeliğinden 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası
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Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski askeri okul öğrencisi M.Ç., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın örgütle bağlantılarını ve tanık beyanlarını göz önünde bulundurarak bu kararı verdi.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski askeri okul öğrencisine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık M.Ç. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın askeri okul öğrencisi olduğu dönemde FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini, örgüte ait evlerde sohbet toplantılarına katıldığını, hakkında somut ve tutarlı tanık beyanı ile teşhislerin bulunduğunu belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık M.Ç. ise savunmasında hakkındaki iddiaları reddetti, beraatine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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