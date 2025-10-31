Eski Arnavutluk Başbakanı Fatos Nano Hayatını Kaybetti

Eski Arnavutluk Başbakanı Fatos Nano, 73 yaşında yaşamını yitirdi.

Ulusal basına göre, uzun süredir akciğer rahatsızlığı yaşayan ve son günlerde sağlığı giderek kötüleşen Nano, başkent Tiran'daki özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Arnavutluk Sosyalist Parti (PS) Genel Başkanı ve Başbakan Edi Rama da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Nano'nun eski bir fotoğrafına yer vererek "Elveda Başkan." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Bajram Begaj da sosyal medya hesabından, Nano'nun liberal ve reformist bir lider olarak hatırlanacağını kaydederek, "Ailesine, çok sayıdaki dost ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.

1991-2005 yılları arasında PS'nin Genel Başkanlığını yapan Nano, 1991, 1997-1998 ve 2002-2005 yılları olmak üzere 3 dönem Arnavutluk Başbakanlığı görevini yürütmüştü.