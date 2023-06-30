Eski Arnavutköy Belediye Başkanı Bahtiyar Sağlam, Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı

ORDU - İstanbul'da hayatını kaybeden eski Arnavutköy Belediye Başkanı Bahtiyar Sağlam, memleketi Ordu'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın kayınpederi ve eski Arnavutköy Belediye Başkanı Bahtiyar Sağlam 82 yaşında hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Bahtiyar Sağlam için dün Gaziosmanpaşa Küçükköy Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Ardından cenaze memleketi Ordu'nun Perşembe ilçesine gönderildi.

Sağlam için Perşembe ilçesi Kazancılı Mahallesi'nde bulunan Orta Mahalle Camii'nde Cuma namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Buradaki cenaze törenine Türkiye Cumhuriyeti Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, siyasi parti temsilcileri ve Sağlam'ın çok sayıda yakını katıldı.

"Eserlerine şahit olduk"

Cuma namazı sonrası alınan helalliğin arından kılınan cenaze namazı sonrası konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, cenazeye katılanlara teşekkür etti. Başkan Usta, "Cenazeye katılım sağlayarak bizi mutlu etmeniz eminim kayınpederimin günahların affına mağfiret olur. Şunu ifade etmek istiyorum, iki noktada hatıralar ile eserler önemlidir. Eserlerine biz şahit olduk, Doğduğundan beri kendisi, ülkesi ve millet için cansiperane çalışan ve hiç karşılık beklemeden bunu bugüne kadar sürdüren bir anlayış ile yaşadı, buna şahit olduk. Memleketi ve yurdu olan Kazancılı Mahallesi'nden babasının rahmet olmasından sonra çok küçükken göçmüş olmanın ve İstanbul gibi metropol bir şehirde çok küçük bir köyü alıp şehir haline dönüştürme sorumluluğunu yüklenmiş olmanın ve ondan sonraki hayatının gece-gündüz çalışma ile geçmiş olmasının yorgunluğunun ve buna duyduğu özleminin ve çok küçükten itibaren anne ve baba hasretinin onda bıraktığı izlenimle cenazesinin buraya defnedilmesi husus vardı, onun için aile olarak kendi toprağına gelmesini uygun gördük" dedi.

"Öğütlerini kendimize tavsiye olarak alarak hayatta uygulamaya çalıştık"

"Kendisi yoğun bakımdayken bile gözleri az görmesine rağmen bu ülkenin değerleri ve gelecek nesilleri için hep dua ederdi" diyen Başkan Usta, "Ülke elden gitmesin diye mücadele eden bir anlayış ile hep bize örnek oldu ve ışık tuttu. Biz onun bu öğütleri hep kendimize tavsiye olarak aldık ve hayatta uygulamaya çalıştık" ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından okunan dua sonrası eski Arnavutköy Belediye Başkanı Bahtiyar Sağlam, aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.