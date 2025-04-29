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Eski Arkadaşını Silahla Öldüren Sanığa Ağırlaşmış Müebbet Hapis Cezası

Eski Arkadaşını Silahla Öldüren Sanığa Ağırlaşmış Müebbet Hapis Cezası
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Kayseri'de fabrikada eski arkadaşı H.G.'yi silahla öldüren M.B., ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada sanık, olayın haksız tahrik sonucunda gerçekleştiğini savundu.

Kayseri'de fabrika bahçesinde eski arkadaşını silahla öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.B. (46), maktul kadının oğlu H.E.Ç. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, sanık M.B'nin çocukları M.E.B. ve E.B. tanık olarak dinlendi.

Duruşma savcısı, önceki celse verdiği mütalaasını yineleyerek sanığın haksız tahrik altında "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.B. savunmasında, önceki ifadesini tekrar ettiğini söyledi.

Maktul H.G'yi 2023'ten itibaren tanıdığını ve aralarında gönül ilişkisi olduğunu öne süren sanık, daha sonra evlilik teklifi ettiğini, aralarında yüzük taktıklarını ve maktulün bir süre sonra yüzüğü çıkardığını iddia etti.

Maktulün daha sonra başka biriyle tanıştığını, bu durumu kendisine söylediğini ve aralarında kavga çıktığını anlatan sanık, "1 yıl boyunca kandırıldım, sömürüldüm. 2 çocuğum var, 1'i engelli. Bu süre zarfında H.G'nin çocuklarına da yetişmeye çalıştım. Son konuşmamızda bana ve babama yönelik sözleri sonrası öfkeme yenildim. Çok pişmanım." diye konuştu.

Sanıktan şikayetçi olduğunu belirten maktulün oğlu H.E.Ç. ise sanığın en ağır şeklide cezalandırılmasını ve verilecek cezada herhangi bir indirim uygulanmamasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık M.B'ye "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Olay

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde'de 6 Haziran 2024'te 3 çocuk annesi H.G (43), çalıştığı fabrikanın bahçesinde tartıştığı eski erkek arkadaşı M.B. tarafından silahla öldürülmüş, olayın ardından yakalanan şüpheli tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel
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