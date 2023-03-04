Eski Antakya'da yıkılmayan ya da hasar görmeyen bir tek bina yok

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da özellikle Eski Antakya olarak bilinen bölge, büyük zarar gördü. Enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü bölgede, neredeyse yıkılmayan ya da hasar almayan bir tek bina bile yok.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihli depremler ile 20 Şubat'taki Defne ve Samandağ merkezli 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da, özellikle Eski Antakya olarak bilinen bölgede binlerce bina enkaza dönüştü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın son verilerine göre Hatay'da 213 bini bağımsız bölümden oluşan toplam 60 bin binanın yıkıldığı, ağır hasarlı veya acil yıkılacak olduğu tespit edildi. Arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından kentte binlerce iş makinesi ve kamyonla binaların enkazı kaldırılıyor. Bazı depremzedeler kamyonet ve traktör gibi araçlarla hasarlı binalardan çıkarttıkları eşyalarını korunaklı alanlara taşıyor.Kentte Eski Antakya olarak bilinen bölge neredeyse tamamen yok olmuş durumda. Eski Antakya'da birçoğu 'Kültürel Miras Listesi'ne kayıtlı tarihi ve kültürel değer niteliğindeki onlarca binanın da depremde tamamen yıkıldığı ve büyük hasar aldığı görüldü. Çalışmalar nedeniyle tozla kaplı Eski Antakya'nın sokaklarında birçok kedi de enkazda evini bulmaya çalışıyor.