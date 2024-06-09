Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Afgan suçluların sınır dışı edilmesi için çağrıda bulundu

Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ülkede ağır suç işleyen Afganların sınır dışı edilmeleri için Başbakan Olaf Scholz'a Afganistan Geçici Hükümeti'yle müzakere çağrısında bulundu.

Eski Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Gabriel, Bild am Sonntag gazetesi için kaleme aldığı makalede, "Alman hükümeti, Afganistan'a sınır dışı edilmeleri yasal olarak bağlayıcı hale getirmek için Taliban'la müzakereyi denemelidir." görüşüne yer verdi.

Almanya'dan gönderilecek Afganlar için Kabil'den işkence görmeyeceklerine ya da öldürülmeyeceklerine dair garanti talep edilmesini isteyen Gabriel, "Buna ek olarak Alman hükümeti, burada kalma hakkına sahip olmayan yurttaşlarını geri alan devletleri ekonomik açıdan ödüllendirmelidir." görüşünü savundu.

Gabriel, ayrıca Alman hükümetinin sınır dışı etmek istediği kişileri (ülke farkı olmaksızın) reddeden hükümetlerin Almanya'dan herhangi bir yardım bekleyemeyeceklerini, bu ülkelerin siyasi ve ekonomik elitlerine AB vizesi verilmeyeceğini açıkça iletmesi gerektiğini belirtti.

Gabriel, yurt dışından Almanya'ya sığınan ancak suç hatta cinayet işleyen herkesin korunma hakkını kaybedeceğine dikkati çekti.

Almanya'da geçen hafta Mannheim'da Afgan kökenli kişinin polisi öldürmesinin ardından Afganistanlılar ve Suriyelileri sınır dışı etme konusu tartışılmıştı.

Scholz, Federal Mecliste yaptığı konuşmada, "Ağır suç işleyenler, Suriye ve Afganistan'dan gelseler bile sınır dışı edilmeli. Ciddi suçluların ve terör tehditlerinin burada yeri yoktur." ifadelerini kullanmıştı.

Almanya İçişleri Bakanlığının bu konuda çalışma yürüttüğü, Afganistan ve komşusu olan ülkelerle görüşmeler gerçekleştirdiği biliniyor.

Kabil'de iktidarın Ağustos 2021'de değişmesinin ardından Almanya, Afganları sınır dışı etmemişti.???