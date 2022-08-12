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Eski Almanya Başbakanı Schröder, Federal Meclis'i mahkemeye verdi

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Eski Almanya Başbakanı Schröder, Federal Meclis'i mahkemeye verdi

Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in, görevinden sonra kendisine verilen özel hakların alınmasına karşı Federal Meclis'e karşı dava açtığı bildirildi.

Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in, görevinden sonra kendisine verilen özel hakların alınmasına karşı Federal Meclis'e karşı dava açtığı bildirildi.

Schröder'in avukatı Michael Nagel, Alman Haber Ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada, 78 yaşındaki eski başbakanın, Berlin İdari Mahkemesinde Federal Meclis hakkında dava açarak, ofisinin, çalışanlarla birlikte yeniden kendisine tahsisini istediğini belirtti.

Nagel'in avukatlık ofisinden mahkemeye gönderilen açıklamada da Federal Meclis Bütçe Komisyonunun Schröder'in Federal Meclis'teki ofisi için sağladığı ödeneklerin kesilmesi ve ofisin kapatılmasının hukuka aykırı olduğu iddia edildi.

Komisyon tarafından Schröder'in "görevlerini yerine getirmediğinin" savunulduğu belirtilen açıklamada, ancak bu görevlerin ne olduğunun kararda tespit edilmediği ve bunları yerine getirmenin veya getirmemenin nasıl belirlendiğinin açıklanmadığı kaydedildi.

Komisyonun aldığı kararda başka sebeplerin bulunduğunun açık olduğu aktarılan açıklamada, kararın verilme şeklinin "mutlakiyetçi bir derebeyliğini hatırlattığı" ve bunun demokratik bir ülkede olmaması gerektiği belirtildi.

Eski Şansölye, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakınlığı ve bazı Rus şirketlerinde görev yapması nedeniyle eleştirilmişti. Federal Meclis Bütçe Komisyonu, mayısta Schröder'e tahsis edilen ofisin kapatılmasına ve buradaki çalışanların da başka birimlere kaydırılmasına karar vermişti.

Almanya'da başbakanlık yapmış siyasetçilere, görev sürelerine bağlı olarak emekli maaşı, bir ofis, çalışanlar, şoför ve koruma tahsis ediliyor.

AA / Erbil Başay - Güncel

Alman Haber Ajansı Gerhard Schröder Almanya Berlin Güncel Haberler

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