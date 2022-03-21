Eski Alman tenisçi Boris Becker, hakim karşısına çıktı
AA - Bilal Güler - Güncel
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Eski Alman tenisçi Boris Becker'in mahkeme salonuna gidişi Eski Alman tenisçi Boris Becker, iflas davası ile ilgili olarak İngiltere'nin başkenti Londra'daki Southwark Crown Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.
Eski Alman tenisçi Boris Becker'in mahkeme salonuna gidişi Eski Alman tenisçi Boris Becker, iflas davası ile ilgili olarak İngiltere'nin başkenti Londra'daki Southwark Crown Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.