Eski Alman tenisçi Boris Becker, hakim karşısına çıktı - Haberler

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Eski Alman tenisçi Boris Becker, hakim karşısına çıktı

AA - Bilal Güler - Güncel
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Eski Alman tenisçi Boris Becker'in mahkeme salonuna gidişi Eski Alman tenisçi Boris Becker, iflas davası ile ilgili olarak İngiltere'nin başkenti Londra'daki Southwark Crown Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Eski Alman tenisçi Boris Becker'in mahkeme salonuna gidişi Eski Alman tenisçi Boris Becker, iflas davası ile ilgili olarak İngiltere'nin başkenti Londra'daki Southwark Crown Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Eski Alman tenisçi Boris Becker, hakim karşısına çıktı

Eski Alman tenisçi Boris Becker, hakim karşısına çıktı

Eski Alman tenisçi Boris Becker, hakim karşısına çıktı

AA / Bilal Güler - Güncel

Mahkeme, Londra, İflas, Alman, Güncel, Haberler

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