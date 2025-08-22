Eski Alaplı Belediye Başkanı Sedat Atalay'ın cenazesi defnedildi.

Atalay için 1987-1989 yıllarında belediye başkanı olarak görev yaptığı Alaplı Belediye binası önünde anma programı gerçekleştirildi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Atalay'ın vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Allah gani gani rahmet eylesin. Belediye başkanı ve ilçe başkanı olarak Alaplı'ya çok önemli hizmetlerde bulundu." dedi.

Atalay için daha sonra Alaplı Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Atalay'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Büyük Tekke köyü aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Atalay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt ve CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.