Eski AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta'nın Annesi Fatime Balta Toprağa Verildi

Eski AK Parti Trabzon milletvekili Muhammet Balta'nın, dün vefat eden annesi Fatime Balta'nın cenazesi Trabzon'da toprağa verildi. Cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra birçok siyasi ve vatandaş katıldı. Merhumenin cenazesi, Şenocak Mahallesi'ndeki aile mezarlığında defnedildi.