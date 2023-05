Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İslahiye'deki kalıcı konut inşaatında incelemede bulundu Açıklaması

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapımı devam eden kalıcı konutların inşaatını inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Gül, daha sonra yaptığı açıklamada, çalışmaların çok güzel gittiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü ayında olunduğunu belirten Gül, "Olayın ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız sürekli deprem mağduru kardeşlerimizin sorunlarıyla yakından ilgileniyor. Her an, her vakit tüm bu meselelerle ilgili, özellikle güvenli kalıcı konutlarımızın aşamalarını, çalışmalarını yakından takip ediyor." diye konuştu.

Mağduriyetleri başından beri takip ettiklerini aktaran Gül, şöyle devam etti:

"Tüm meseleler çözülünceye ve yaralar sarılıncaya kadar devlet olarak, hükümet olarak hiçbir zaman vatandaşımızdan ayrılmadan yanlarında olmaya devam edeceğiz. Buradaki projede 402 konut var, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na, 100'üncü yılımızda, vatandaşlarımız kendi konutlarında oturmaya başlayacaklar. Vatandaşlarımız güvenli, depreme dirençli, afetlere dirençli konutlarda, çocuklarımız, yavrularımız, gençlerimiz, annelerimiz, kendi evlerinde güvenle oturacaklar."

Köy konutları ve diğer konut çalışmalarının devam ettiğini aktaran Gül, "Gaziantep'te 42 bin 358 deprem konutu yapacağız. Bunların 18 bini ihale edildi, müteahhitlere verildi, yerler teslim edildi ve inşaatlar başladı. Diğerlerinde de zemin etütleri yapıldı çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İncelemede, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti milletvekili adayları da yer aldı.