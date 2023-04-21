Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te depremzedelerle bayramlaştı Açıklaması

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hasar gören Nurdağı ilçesinde yapılan köy tipi afet evlerinin yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz verdiği gibi teslim edileceğini aktardı.

AK Parti Gaziantep milletvekili adayı Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve partililerle Nurdağı ilçesindeki meydanda vatandaşlarla bayramlaştı.

Deprem bölgesinde hüzün yaşandığını ifade eden Gül, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı hakka uğurladığımız günden itibaren yaşanan ilk bayram. Bir hüzün de var. Bu hüzünle beraber vatandaşlarımızla birlikte olmak ve bayramı idrak etmek üzere tüm arkadaşlarımızla beraberiz. Millet, devlet el birliği içerisinde bu yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz." dedi.

Gül, Nurdağı'nda konteyner kent kurulduğunu ve çocukların eğitimi için yeni alanlar hazırlandığını ve kalıcı konutların da hızla yükseldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve bizzat takibiyle her geçen gün Nurdağı ve İslahiye'de depremden etkilenmiş tüm vatandaşlarımızın yanlarında olmaya çalışıyoruz. Yarın ayrıca Cumhurbaşkanımız Nurdağı'na geliyor. Hazırlıklarımız tamam. Tüm Nurdağı ve Gaziantepli hemşerilerimiz hem Cumhurbaşkanı ile bayramlaşmaya hem de köy evlerini teslim almak için burada olacak. Bu da devletin milletinin yanında olduğunun göstergesi. Cumhurbaşkanımızın söz verdiği gibi köy evleri, bu bayramda vatandaşlarımızın alacağı hale geldi. Yine kalıcı konutların yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Bir yıl içerisinde vatandaşlarımız konutlarına da kavuşacak. Güvenli bir şekilde yaşayacaklar. Biz tüm hemşerilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum."