Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Kovid-19'a yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Kovid-19'a yakalandı

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
 - Güncelleme:
Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Kovid-19'a yakalandı

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Kovid-19 kaptı.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Kovid-19 kaptı.

Eski Bakan Clinton, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve hastalığı hafif belirtilerle geçirdiğini ifade etti.

İyi hissettiğini ve kendini izole ettiğini belirten Clinton, eşi (Eski ABD Başkanı) Bill Clinton'un testinin ise negatif çıktığını aktardı.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Hillary Clinton, Twitter, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title