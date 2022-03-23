Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Kovid-19'a yakalandı
AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Kovid-19 kaptı.
Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Kovid-19 kaptı.
Eski Bakan Clinton, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve hastalığı hafif belirtilerle geçirdiğini ifade etti.
İyi hissettiğini ve kendini izole ettiğini belirten Clinton, eşi (Eski ABD Başkanı) Bill Clinton'un testinin ise negatif çıktığını aktardı.
AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel