Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Kovid-19'a yakalandı

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Kovid-19 kaptı.

Eski Bakan Clinton, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve hastalığı hafif belirtilerle geçirdiğini ifade etti.

İyi hissettiğini ve kendini izole ettiğini belirten Clinton, eşi (Eski ABD Başkanı) Bill Clinton'un testinin ise negatif çıktığını aktardı.