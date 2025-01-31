Eski ABD Büyükelçisi Baucus: ABD ve Çin İlişkileri Gelişmeli

WASHINGTON, 31 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin eski Beijing Büyükelçisi Max Baucus, ABD ve Çin'in Yılan Yılı'nda ikili ilişkileri geliştirmek üzere kararlılıkla çaba göstermeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Bahar Bayramı'nı kutlamak üzere Çin'in ABD Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonda Xinhua'ya demeç veren Baucus, "Açıkçası sadece elimizden geleni yapmamız gerektiğini vurgulamak istiyorum. Mantıklı, soğukkanlı, sakin ve pozitif olalım. Kararlı ve sabırlı olalım" dedi.

2014-2017 yılları arasında ABD'nin Beijing büyükelçisi olarak görev yapan Baucus, ABD ile Çin arasındaki ilişkilerin önümüzdeki yıllarda iyileşeceğine dair temennisini dile getirdi.

"İlişkiler daha iyi olacak diyorum çünkü olması gerekiyor" diyen Baucus, gözlemlerine göre her iki ülkenin de "ilişkiyi yeniden rayına oturtmanın" yollarını bulmaya çalıştığını belirtti.

Baucus, "Aslında Çinliler de tıpkı ABD'liler gibi. Aynıyız. Demek istediğim şu ki iki halk da iyi kazanmak istiyor. Masalarında yiyecekleri olsun istiyor. Çocuklarına bakmak istiyor. Çin'deki insanların da ABD'deki insanların da umutları, sorunları ve istekleri aynı" diye konuştu.

ABD Büyükelçisi olarak Çin'de geçirdiği yaklaşık üç yılın ardından Çin kültürü ve insanlarına derin bir hayranlık duyduğunu söyleyen Baucus, "Eşim de, ben de Çin'de bulunmayı seviyoruz. Çinlileri seviyorum. Açık sözlü ve samimiler. Becerikli ve pozitifler. Çin'de harika günler geçirdik" dedi.

Bu yıl 29 Ocak'ta başlayan Bahar Bayramı, 2024 yılının aralık ayında UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne eklenmişti.

Kendisinin de Yılan Yılı'nda doğduğunu belirten Baucus, Bahar Bayramı'na duyduğu "hayranlığın bu yıl her zamankinden daha fazla" olduğunu söyledi.

Baucus, "Çin Yeni Yılı'nın artık daha üst bir düzeyde tanıtılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dünya genelinde insanların ilgisi çok artmış durumda" dedi.