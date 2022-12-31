Eski ABD Başkanı Trump vergi beyannamelerinin kamuoyuyla paylaşılmasına öfkeli

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD Temsilciler Meclisinin ilgili komitesinin, kendisine ait vergi kayıtlarını kamuoyuyla paylaşmasına tepki gösterdi.

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD Temsilciler Meclisinin ilgili komitesinin, kendisine ait vergi kayıtlarını kamuoyuyla paylaşmasına tepki gösterdi.

Temsilciler Meclisinin gücünü kötüye kullandığını ve bu hamlenin "pek çok kişi için korkunç şeylere yol açacağını" söyleyen Trump, Demokratları "radikal ve solcu" olmakla suçladı.

Trump, Demokratların her şeyi silah haline getirip koz olarak kullanmak istediğini ancak bunun, "iki taraflı tehlikeli bir yol" olduğunu kaydetti.

Belgelere göre Trump daha az vergi ödemek için uğraştı

Trump'ın vergi yükümlülüğünü azaltmak için vergi kanununu nasıl kullandığına dair detaylar içeren belgeler, eski Başkan'ın gelirini, şirketlerinin zarar ve giderleri, varlık amortismanı gibi kesintilerden mahsup ederek gösterdiğini ortaya koydu.

Belgelere göre daha az vergi vermenin yollarını arayan Trump, başkanlığının ilk ve son yıllarında ticari olarak "büyük kayıplar" verdiği gerekçesiyle oldukça az vergi ödedi.

Öte yandan başkan olduğu dönemde Çin, İrlanda ve İngiltere gibi ülkelerde banka hesapları olduğunu da gösteren belgelere göre Trump, yurt dışındaki işletmeleri için yabancı vergi kredisi talep etti.

Böylece Trump, net federal gelir vergisinden daha fazlasını dış vergi olarak ödedi.

Kongredeki Demokratların liderlik ettiği komitenin yayınladığı binlerce sayfalık belgeler, Trump ve eşi Melania Trump'ın 2015-2020 yıllarında kaydedilen vergi beyannamelerini içeriyor.

Temsilciler Meclisi ve Trump arasındaki "vergi kavgası"

Genelde ABD başkanlarının gönüllü beyan ettikleri vergi kayıtları hususunda Trump, başkan olduğu süreçte Kongrenin vergi kayıtlarını incelemesini reddediyordu.

Temsilciler Meclisi Mali Mevzuat Komitesi ile Trump arasında yaşanan hukuki çekişmenin ardından Yüksek Mahkeme, kasım ayında vergi kayıtlarının Komiteye gönderilmesini onaylamıştı.

Öte yandan, 8 Kasım'da düzenlenen seçimlerde, Temsilciler Meclisinde çoğunluğu Cumhuriyetçilere kaptıran Demokratların yeni Kongre göreve başlamadan Trump'ın vergi beyannamelerini yayınlaması, ABD kamuoyunun dikkatini çekti.

2024'te yapılacak başkanlık seçimlerine aday olacağını açıklayan Trump ise kendisi hakkındaki vergi kaçakçılığı ile gelir ve varlıkları konusunda yanlış bilgi verme gibi suçlamaları reddediyor.