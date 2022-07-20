Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk eşi, Ivana Trump için cenaze töreni düzenlendi Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk eşi, Ivana Trump için New York kentindeki St. Vincents Katolik kilisesinde cenaze töreni düzenlendi. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk eşi, Ivana Trump için New York kentindeki St. Vincents Katolik kilisesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner de katıldı. AA / Lokman Vural Elibol - Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Donald Trump New York Güncel Haberler

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