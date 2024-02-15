Eski 3. Ordu Komutanı Saldıray Berk'in Cenazesi Toprağa Verildi
Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden emekli Orgeneral Saldıray Berk'in cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.
Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski 3. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk'in cenazesi toprağa verildi.
Berk (76) için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Berk'in cenazesi, kılınan namazın ardından top arabasına konularak askeri tören birliği eşliğinde alandan götürüldü.
Törene, Berk'in ailesinin yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, askeri yetkililer ve silah arkadaşları katıldı.
Berk'in cenazesi, törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.