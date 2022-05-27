ESKADER'de yeni yönetim kurulu belirlendi - Haberler

Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneğinin (ESKADER) genel kurul toplantısı Türk Edebiyatı Vakfında yapıldı.

Toplantıda, genel kurula katılan üyeler görüş, teklif ve temennilerini dile getirdi.

Derneğin yeni yönetim kurulu Fatma Ersem Yargıcı, Mustafa Nadir Önay, Elif Sönmezışık, Sinan Terzi, Hülya Saygı, Ziya Karatekin, Ayşenur Aydemir, Mücahit Kocabaş ve Filiz Ertekin olarak belirlendi.

Yönetim kurulu yedek listesinde ise Menekşe Özkaya Tutum, Hülya Günay, Lütfullah Parıltı, Serdar Üstündağ ve Bahattin Ünal bulunuyor.

Denetleme kurulu asilde Mehmet Nuri Yardım, Şerif Aydemir ve Cengizhan Orakçı yer alırken denetleme kurulu yedek listesinde ise Ercan Köksal, Hatice İbiş ve Şule Köklü görev üstleniyor.