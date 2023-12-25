ESKADER 2023 Kültür Sanat Ödülleri Sahiplerini Açıkladı

Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) tarafından her yıl geleneksel olarak verilen Kültür Sanat Ödülleri'nin bu yılki sahipleri açıklandı.

ESKADER Başkanı Fatma Ersem Yargıcı, ödüllere ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk edebiyatını, dilini, sanatını, kültürünü araştırmak ve bu konuda yapılacak çalışmaları teşvik edip, köklü Türk medeniyetini geleceğe taşımak gayesiyle kurulan ESKADER'in bu amaca uygun olarak 15 yıldır dernek üyeleri ve sanatseverlerle yürüyüşüne devam ettiğini söyledi.

Edebiyatçıların ve sanatçıların dert insanı olduğuna işaret eden Yargıcı, "Ödül kurumları da dert avcılarıdır, dertli insan ararlar. İnsan iyi olacaksa bu ancak sanatla olacaktır. ESKADER iyi olacaksa sizlerle, dostlarla iyi olacaktır." dedi.

"Dikkatimizi çok bilinenden daha az bilinene, popüler olandan kalıcı olana çevirmeye çalıştık"

Yargıcı, 2023 ödüllerinde birkaç önemli kıstas olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Eser 2023 yılı içinde üretilmiş olmalı. Eser sahibi daha önce ESKADER ödülü almamış olmalı. Eser köklü bir çalışmanın sonucunda ve kendi edebiyatımızı, dilimizi, sanatımızı söylemeli ve medeniyetimize hizmet etmeli, derdi olmalı. 2023 yılı maalesef Rusya-Ukrayna savaşının hala devam etmesinin huzursuzluğuyla başladı. Şubat ayında 11 ilimizi vuran, can yakıcı deprem ile sarsıldık. O da yetmedi İsrail'in mazlum Filistin halkına yaptığı mezalim ve katliamlar başladı. Yani Türkiye bu yıl, içinden ve etrafından derinden etkilendi. Böylesi ortamın sanat edebiyat kültür üretimini azaltacağı, engelleyeceği düşünülür. Aksine pek çok eser neşredildi. ESKADER seçici kurulu teklif edilen pek çok eser arasında seçim yapmakta zorlandı. Çünkü aynı kategoride bir isim belirlemek gerekiyordu. Dikkatimizi çok bilinenden daha az bilinene, popüler olandan kalıcı olana çevirmeye çalıştık. Bunu 15 yıldır aynı hassasiyetle yapmaktayız."

Dernek üyeleri ve kültür sanat çevresinden birçok kişinin katkılarıyla bu yıl yayınlanan kitaplar ve yapılan kültürel çalışmaların değerlendirildiğini vurgulayan Yargıcı, 23 dalda birbirinden önemli eser ve eser sahibi tespit edildiğini aktardı.

Fatma Yargıcı, bu yıl "Özel Ödül"ün Prof. Dr. Mehmet Kaplan'ın öğrencilerinden, Tanzimat, Meşrutiyet, Milli Mücadele ve Cumhuriyet dönemi edebiyat araştırmalarıyla tanınan bilim adamı Prof. Dr. Birol Emil'e verildiğini ifade etti.

Ödüle değer görülen isimler

"Üstün Hizmet Ödülleri" dil, tarih ve kültür çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Mehmet Maksudoğlu'na, Prof. Dr. Mehmet Kaplan'ın öğrencilerinden Prof. Dr. Zeynep Kerman'a ve başta "Panaroma 1453" gibi birçok önemli görsel yapımın öncü ismi Haşim Vatandaş'a verilecek.

"Araştırma" dalında Şerif Eskin'in Dergah Yayınlarından çıkan "İnkılap Edebiyatı", "Biyografi"de Prof. Dr. Erol Ülgen'in "Son Şeyhü'l-Muharirin Ahmet Kabaklı", "Çizgi" dalında yıllardır yaptığı karikatürler ve çizgi dünyasına getirdiği yeniliklerle Osman Suroğlu, "Çocuk Edebiyatı"nda "Bir Kardeşlik Bildirisi Yaz Yıldızlara" ile Vural Kaya, "Deneme" kategorisinde "Sular Mürekkep Olsa" eseriyle Bayram Bilge Tokel ödüle değer görüldü.

"Dergi" dalında yayın yönetmenliğini Duran Boz'un üstlendiği "Yitik Söz", "Dil" kategorisinde Leyla Şerif Emin'in "Türkçenin Rumeli Yakası" adlı eseri, "Gezi" kategorisinde Selvigül Kandoğmuş'un "Şahin Kadim Şehirler" kitabı, "Günlük"te Fethi Erhan tarafından hazırlanan Abbas Hilmi Erhan'ın "Bir Hac Yolculuğunun Günlükleri" eseri, "Hatıra" dalında Turan Türkmenoğlu'nun "Sahaflar Çarşısında Görüp İşittiklerim" çalışması, "Hikaye" dalında Halil Ziya Doğruöz'ün "Müzmin Susuzluk" adlı eseri ödülün sahibi oldu.

"Müzik" kategorisinde "Taş Plak Türkü Külliyatı" ve "Darül Elhan Halk Müziği Külliyatı" adlı eserleriyle Salih Turhan, "Portre"de "Simalar ve Dünyalar" adlı eseriyle Bekir Sıddık Soysal, "TV Programı"nda "Anıların İzinde" programıyla Fehmi Atay, "Roman"da "Sır Nihan Oldu" eseri ile Şule Köklü, "Sinema"da "Bir Tutam Karanfil" filmi ile yönetmen ve senarist Bekir Bülbül ödül alacak.

"Klasik Sanatlar"da hattat Kamil Nazik ödüle değer görülürken, "Şehir Kitabı" dalında "Niğde Şehrengizi" ile Alper Lütfi Göncü, "Şiir" dalında "Gözağaç" ile İsmail Karakurt, "Tarih" dalında "Cumhuriyetin 100. yılında Türk Tarihçileri" ile Prof. Dr. Tuncer Baykara, "Tenkit" kategorisinde ise "Eleştirinin Eleştirisi" ile Mehmet Narlı ödül alan isimler arasında yer aldı.

ESKADER 2023 Kültür Sanat Ödülleri gelecek yıl nisan ayında yapılacak törenle sahiplerine takdim edilecek.