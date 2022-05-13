Eşiyle tartışıp sinir krizi geçiren adamı, polis sakinleştirdi - Haberler

Konya'da, eşiyle tartışıp sinir krizi geçiren adam, kendine zarar vermek isteyince, polis ekipleri sakinleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi'ndeki Ulvi Sokak'ta, psikolojik problemleri olduğu iddia edilen Zahit Deniz N, tartıştığı eşi Deniz N. ve çocuğu Zeynep N'nin yaşadığı eve girmek istedi.

Zahit Deniz N'yi içeri almak istemeyen eşi, dairenin kapısını kilitledi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, dairenin önünde bıçakla kendisine zarar verme tehdidinde bulunan adamı sakinleştirmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de çiftin müşterek çocuklarını 12. katta bulunan dairenin balkonundan dışarı çıkardı.

Çocuğu, Zahit Deniz N'nin babası alarak olay yerinden uzaklaştırdı.

Ambulansla hastaneye sevk edilen Zahit Deniz N'nin tedaviyi kabul etmediği, eşi Deniz N'nin de kendisinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.