Eşiyle tartışıp fenalık geçirdi, erkek kardeşi eniştesine saldırmaya çalıştı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sokakta eşiyle tartışan S.A., fenalık geçirdi. Kadın, hastaneye kaldırılırken, erkek kardeşi ise eniştesine tepki göstererek, saldırmaya çalıştı.

Olay, öğleden sonra, Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi'nde meydana geldi. S.A. ile ismi öğrenilemeyen eşi, sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle çevredekilerin müdahale ettiği taraflar ayrılırken, S.A. polis çağırılmasını istedi. Bu sırada S.A., fenalaşarak yere yığıldı. Yakında bulunan sağlık ocağı çalışanları, S.A.'ya ilk müdahalede bulundu. Eşi ise bu sırada S.A.'nın başından ayrılmadı, sedyeye konulmasına yardımcı oldu. S.A., sağlık ekibi tarafından özel hastaneye kaldırıldı. S.A.'nın olay yerine gelen erkek kardeşi ise eniştesine tepki göstererek, saldırmaya çalıştı. Araya giren polisler, S.A.'nın erkek kardeşine engel oldu. Polis ekipleri, henüz şikayette bulunmayan S.A.'nın bilgilerini alarak olay yerinden ayrıldı.