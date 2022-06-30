Eşiyle tartışıp fenalık geçirdi, erkek kardeşi eniştesine saldırmaya çalıştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eşiyle tartışıp fenalık geçirdi, erkek kardeşi eniştesine saldırmaya çalıştı

Demirören Haber Ajansı - Sinan Kabatepe - Güncel
 - Güncelleme:
Eşiyle tartışıp fenalık geçirdi, erkek kardeşi eniştesine saldırmaya çalıştı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sokakta eşiyle tartışan S.A., fenalık geçirdi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sokakta eşiyle tartışan S.A., fenalık geçirdi. Kadın, hastaneye kaldırılırken, erkek kardeşi ise eniştesine tepki göstererek, saldırmaya çalıştı.

Olay, öğleden sonra, Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi'nde meydana geldi. S.A. ile ismi öğrenilemeyen eşi, sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle çevredekilerin müdahale ettiği taraflar ayrılırken, S.A. polis çağırılmasını istedi. Bu sırada S.A., fenalaşarak yere yığıldı. Yakında bulunan sağlık ocağı çalışanları, S.A.'ya ilk müdahalede bulundu. Eşi ise bu sırada S.A.'nın başından ayrılmadı, sedyeye konulmasına yardımcı oldu. S.A., sağlık ekibi tarafından özel hastaneye kaldırıldı. S.A.'nın olay yerine gelen erkek kardeşi ise eniştesine tepki göstererek, saldırmaya çalıştı. Araya giren polisler, S.A.'nın erkek kardeşine engel oldu. Polis ekipleri, henüz şikayette bulunmayan S.A.'nın bilgilerini alarak olay yerinden ayrıldı.


Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - Güncel

Ereğli Müftü Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title